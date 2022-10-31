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На юге Украины ВСУ во время массированных ракетных ударов сбили еще и российский вертолет Ка-52

Дата публикации
Просмотры
2542
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На юге Украины ВСУ во время массированных ракетных ударов сбили еще и российский вертолет Ка-52

Фото: Getty Images

Вражеский вертолет был сбит в 8:20 31 октября.

На юге Украины в понедельник, 31 октября, во время массированных ракетных ударов, оккупанты хотели бомбить украинцев еще и ударным вертолетом Ка-52. Его сбили украинские защитники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Пока продолжалась массированная ракетная атака Украины крылатыми ракетами, информация о сбитии дежурного Ка-52 в зоне ответственности воздушного командования "Юг" прошла незамеченной. А приземлили вертушку оккупантов в 8.20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", — говорится в сообщении.

Массированный ракетный обстрел Украины

Российские террористы в понедельник, 31 октября, ракетами массированно обстреливали Украину. ПВО сбила 44 ракеты из более чем 50, которые россияне запустили по нашему государству.

Однако все же несколько ракет попали в Киевскую, Запорожскую, Черновицкую области. Террористы в очередной раз обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что из-за массированных обстрелов Россией критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах Украины.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2542
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