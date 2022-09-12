На юге уже освободили 13 населенных пунктов, оккупантам разрешили договариваться с ВСУ — генерал Марченко

Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.

Об этом в комментарии "Общественному" сказал генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Марченко отметил, что российские оккупанты на юге находятся в подавленном состоянии.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории", — говорит Дмитрий Марченко.

Генерал-майор добавил, что через две недели на юге Украины оккупационная армия потеряла 1800 военных, 2 самолета, 2 вертолета, более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня.

"Благодаря современной технике, которую нам предоставляют международные партнеры, артиллерийскими ударами ВСУ были уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", — говорит Дмитрий Марченко.

Напомним, контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

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