На юге враг атаковал украинские позиции беспилотниками, а Марганецкую общину накрыл "Ураганами" и "Градами"

По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в социальной сети.

Один человек погиб, еще один получил ранения.

А в Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.

"Ураганами" и "Градами" среди дня покрывало Марганецкую общину на Никопольщине. Разрушены и повреждены несколько дворов. Один гражданский житель погиб.

Напомним, что ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге.

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