На юге враг атаковал украинские позиции беспилотниками, а Марганецкую общину накрыл "Ураганами" и "Градами"

Украинские позиции; враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа "Ланцет".
По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в социальной сети.
Один человек погиб, еще один получил ранения.
А в Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.
"Ураганами" и "Градами" среди дня покрывало Марганецкую общину на Никопольщине. Разрушены и повреждены несколько дворов. Один гражданский житель погиб.
Напомним, что ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге.
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