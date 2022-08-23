На юге враг дважды атаковал вертолетами позиции ВСУ.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение ночи дважды атаковал вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Успеха не имел", — сказал Назаров.

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Он добавил, что реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Марганец. Частично разрушены несколько частных домов, повреждены водопровод и газопровод. Ранены два гражданских лица.

В Черном море военные РФ наготове держат четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами "Калибр".

"Несмотря на усиление угроз, сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не беспокойте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации", — подчеркнул Назаров.

Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет праздновать 31-ю годовщину Независимости.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

Срочное заявление США, все "горячие" точки, опасность 24 августа – анализ от Александра Коваленко

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