На юге враг экстренно упаковывается в плавсредства и пытается спастись бегством.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 10.11.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведет обстрелы наших позиций на правом берегу.

Силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу, вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством.

Ситуация на юге

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время стремительного контрнаступления на юге украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт.

Эксперт Александр Коваленко считает, что весь процесс продвижения ВСУ и бегство захватчиков в Херсонскую область может длиться от одной до двух недель. Вся правобережная часть страны, вероятно, будет уволена до конца ноября или до начала декабря 2022 года.

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