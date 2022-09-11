На юге враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая.

Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Страдает и отступает.

В течение боевого дня враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения по украинским позициям и близлежащим территориям.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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