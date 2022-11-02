На юге ВСУ нанесли около 100 огневых ударов по позициям и логистике врага – ОК "Юг"

Обстановка в операционной зоне остается напряженной, но контролируемой ВСУ, противник продолжает вести оборону и пытается удерживать занятые рубежи.

На юге ВСУ нанесли около ста огневых ударов по позициям и логистике врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 11:00.

"Нашими подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено около сотни огневых задач по позициям и логистике врага. Потери доразведываются", — сказал он.

По его словам, обстановка в операционной зоне остается напряженной, но контролируемой ВСУ. Противник продолжает вести оборону и пытается удерживать занятые рубежи.

"Воздушную разведку враг продолжает осуществлять беспилотниками-шпионами в Бериславском и Херсонском районах Херсона, а также в Баштанском и Николаевском районах Николаева", — сообщил Назаров.

Также в течение ночи российские оккупанты нанесли огненное поражение по позициям ВСУ, применяя РСЗО, ствольную артиллерию, минометы и танки.

В настоящее время корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из девяти кораблей, среди которых большой десантный корабль и ракетоноситель с 8 "Калибрами" наготове.

Напомним, украинские морпехи отразили вражеские атаки и уничтожили почти два десятка оккупантов.

Потери россиян на 1 ноября

Читайте также: