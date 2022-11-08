На юге ВСУ нанесли по врагу около 100 огневых ударов за день - Назаров

На юге ВСУ за день нанесли по врагу около 100 огневых ударов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

"Наши ракетчики и артиллеристы наносили огненное поражение по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потере противником 10 рашистов, остальные данные доразведываются", — сказал он.

Кроме того, подтверждено, что в результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани на Херсонщине уничтожено около 20 единиц вражеской техники.

По словам Назарова, в то же время на Южно-Бугском направлении противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Спикер ОК "Південь" добавил, что в течение ночи враг наносил огневые удары по позициям наших подразделений, территориальным общинам, прилегающим к линии фронта. В частности, военные РФ обстреливали недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области и тыловые территории с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

"С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты. Один из таких шпионов, типа "Орлан-10", уничтожен в Бериславском районе. Также враг продолжает применять ударные дроны типа "Ланцет", атакуя ими позиции Сил обороны, в том числе на севере Херсона", — сообщил спикер командования.

По информации Назарова, в акватории Черного моря группировка вражеских сил в настоящее время состоит из семи кораблей. Носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" находятся в пунктах базирования, но снаряжены и готовы к выходу на боевой курс для применения.

Напомним, российские оккупанты сосредоточивают большое количество плавательных средств недалеко от временно оккупированного Херсона, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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