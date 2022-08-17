На юге ВСУ "отминусовали" российский ПТРК, технику и 15 оккупантов

Тем временем в Черном море РФ продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

На южнобугском фронте украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и районы сосредоточения живой силы, вооружения и техники у Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили:

15 оккупантов;

1 противотанковый ракетный комплекс;

6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

В Черном море корабельная группировка российского флота продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Напомним, что авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге.

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