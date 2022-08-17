На юге ВСУ "отминусовали" российский ПТРК, технику и 15 оккупантов

Тем временем в Черном море РФ продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
На южнобугском фронте украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и районы сосредоточения живой силы, вооружения и техники у Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили:
- 15 оккупантов;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.
Окончательные потери врага доразведываются.
В Черном море корабельная группировка российского флота продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Напомним, что авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге.
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