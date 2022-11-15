На юге ВСУ уничтожили установку "С-300" и ЗРК "Тор-М2"

Обстановка на юге сложная и напряженная, но контроль и инициатива принадлежат Вооруженным силам
Украинские вооруженные силы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", пусковую установку "С-300", а также три единицы автобронетехники оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Сообщается, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках".
Военные сообщают, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 10 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами «Калибр».
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие.
Также ранее советник мэра Херсона рассказал, как продолжается отлов "заблудших" оккупантов и диверсантов.
Читайте также: