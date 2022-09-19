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На Южно-Бугском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов - Генштаб

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На Южно-Бугском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Враг совершал обстрелы по всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Южно-Бугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Ольгино.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Сиверском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрилеча, Глубокое, Купянск и Голубовка;
  • на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;
  • на Бахмутском направлении – Сиверск, Верхнекаменское, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Красное, Железнодорожное, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новополье и Времовка.

Напомним, в Запорожской области ВСУ уничтожили 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника.

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