На Южно-Бугском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов - Генштаб

Враг совершал обстрелы по всей линии столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На Южно-Бугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Ольгино.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Сиверском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрилеча, Глубокое, Купянск и Голубовка;
- на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;
- на Бахмутском направлении – Сиверск, Верхнекаменское, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Красное, Железнодорожное, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новополье и Времовка.
Напомним, в Запорожской области ВСУ уничтожили 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника.
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