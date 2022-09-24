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На Южно-Бугском направлении огневому воздействию подверглись 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения — Генштаб

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С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Южно-Бугском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БПЛА.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

На других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;
  • на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;
  • на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

Напомним, на юге враг прибегает к шантажу и использованию дронов-камикадзе.

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