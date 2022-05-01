На Южнобужском направлении оккупанты ведут боевые действия: какова их цель

На Южнобужском направлении оккупанты ведут боевые действия: какова их цель

В Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.

На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки", — говорится в сообщении.

Также читайте Российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова – Генштаб

Отмечается, что в Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

"С целью уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области", — сообщили в Генштабе.

Как сообщалось, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения военными преступниками РФ ракетных ударов.

Читайте также: