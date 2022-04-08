На Южнобужском направлении продолжаются бои за Александровку – Генштаб ВСУ

Россия долгое время ведет бои за Александровку.
На Южнобужском направлении российские оккупанты продолжают вести боевые действия в районе Александровки, однако успеха не добились.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 8 апреля.
"На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины в указанном районе. Цели не достигли", — сообщают в ВСУ.
Ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник отмечал, что основные усилия оккупантов сейчас направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля над Мариуполем и о владении рубежом Угледар-Марьинка.
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