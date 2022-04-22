На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону занятых позиций

Продолжаются пятьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
В Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций, а также проводит воздушную разведку.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Не исключается ведение штурмовых действий в целях выхода на административные границы Херсонской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские войска 22 апреля на Запорожском направлении совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, однако успеха в этом не имели. В то же время российские оккупанты усиливают некоторые группировки, а некоторые теряют боеспособность.
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