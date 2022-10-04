На южном фронте оккупанты потеряли более 30 танков, 2 из них ВСУ добыли в качестве трофеев

За сутки украинские военные на Южнобужском направлении уничтожили большое количество техники и живой силы противника.
В понедельник, 3 октября, подразделения ВСУ на южном фронте контролировали ситуацию, нанося разящие удары по скоплению военной техники и позициям российской армии.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач", — говорится в сообщении.
В течение боевого дня враг потерял:
- 87 военных;
- 31 танк;
- 27 единиц другой автобронетехники;
- 1 РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;
- 1 минометный комплекс "Сани" 120-мм калибра.
Кроме этого, ВСУ затрофеили 2 танка и одну БМП.
В ОК "Юг" отметили, что российские оккупанты пытаются удерживать рубежи обороны, но им "лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции".
Напомним, ранее в Баштанском районе Николаевской области ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25.
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