На южном фронте оккупанты потеряли более 30 танков, 2 из них ВСУ добыли в качестве трофеев

За сутки украинские военные на Южнобужском направлении уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

В понедельник, 3 октября, подразделения ВСУ на южном фронте контролировали ситуацию, нанося разящие удары по скоплению военной техники и позициям российской армии.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач", — говорится в сообщении.

В течение боевого дня враг потерял:

87 военных;

военных; 31 танк;

танк; 27 единиц другой автобронетехники;

единиц другой автобронетехники; 1 РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;

РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней; 1 минометный комплекс "Сани" 120-мм калибра.

Кроме этого, ВСУ затрофеили 2 танка и одну БМП.

В ОК "Юг" отметили, что российские оккупанты пытаются удерживать рубежи обороны, но им "лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции".

Напомним, ранее в Баштанском районе Николаевской области ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25.

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