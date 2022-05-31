На южном фронте ситуация напряженная, но враг не имеет успеха в продвижении вперед

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины 30 мая 2022 года.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
- На южном фронте ситуация динамичная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны.
- Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары.
- Дважды парой вертолетов Ми-24 нанесены удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу наших подразделений, враг за эти сутки обстрелял трижды дальнобойной ствольной артиллерией «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган».
- Попав по жилым кварталам и промышленным объектам города и пригорода Николаева, враги повредили частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия, частные подворья и водопровод. Ведутся восстановительные работы. По меньшей мере по результатам обстрелов пострадали 4 гражданских лица.
Ранее сообщалось, что к югу от Кривого Рога ВСУ осуществили контратаку.
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