На южном фронте ситуация стала более угрожающей: спикер ВСУ назвал причины

Российская оккупационная армия активизировала свои действия на южном фронте, увеличив количество ударов и штурмов украинских позиций в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии телеканалу "Мы Украина".

По его словам, враг начинает обострять обстановку, увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами.

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"Ситуация начинает становиться все более угрожающей. Ежедневно на несколько десятков ударов и штурмов становится больше. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. Ситуация накаляется и на Запорожье, в частности на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", — сообщил он.

Владислав Волошин считает, что причины активизации российских оккупантов заключаются в том, что российское военно-политическое руководство не раз заявляло, что южные регионы Украины должны быть под российским контролем, в частности, Запорожская и Херсонская область являются приоритетными целями для захватчика.

Другим фактором спикер ВСУ назвал изменение погодных условий – во время потепления врагу проще атаковать. Кроме того, оккупанты спешат со штурмовыми действиями, чтобы успеть до появления "зеленки" — весенней зелени в лесополосах.

"В скором времени начнет меняться палитра поля боевых действий, будет другая видимость, поэтому враг хочет получить преимущество к этому времени", — подчеркнул он.

Напомним, российские захватчики существенно ужесточили штурмовые действия также на Покровском направлении.

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