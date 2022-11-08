На Южном фронте военные в промежутках между боями укрепляют и утепляют блиндажи, говорится в ТСН.

Оккупанты ствольной и реактивной артиллерией непрерывно накрывают чуть ли не целые квадраты вблизи линии столкновения на Южном направлении. Наши армейцы стойко выдерживают огневый вал, и, конечно, щедро набрасывают ответного недругу, а еще под разрывы снарядов готовят себе позиции к зиме и прямо на боевом дежурстве встречают день рождения собратьев.

Сейчас танкисты на передовой утепляются и укрепляются. Блиндаж в процессе строительства, и через неделю можно полноценно заезжать. “Делаем нормальное для себя жилье, однокомнатную или двухкомнатную такую маленькую квартиру. Он планируется на 6 человек”, – смеется боец.

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На поверхности же ребята заготавливают дрова, роют капониры для танков, маскируют их. Говорят, что делают комфорт, чтобы не отвлекаться от основной работы. "Солдат должен спокойно заниматься своей работой — уничтожать противника", — убеждает "Ветер".

Но пока строительство продолжается, приходится и нестись к линии фронта на уничтожение врага. Фронт, который здесь совсем рядом, ежеминутно грохочет артиллерийскими разрывами. "Приходы от "товарищей"-под***в, они нас очень "любят", угощают нас такими вещами "хорошими". Где-то несколько метров попробовало, покряхтело, подожгло, погасили, уехали”, — показывают пробитую броню бойцы.

После отработки по целям украинские танкисты выжимают из машины последние силы, чтобы не попасть под ответный огонь. “Я максимально еду, сколько могу, потому что нужно бежать быстро. Бывает, что надо где-то съехать, бывает какую-нибудь яму залечу, ребята потом на меня кричат, что ты тише езжай, потому что точно нас погубишь, такое бывает, что сделаешь”, — говорит механик Козленка.

После возвращения у ребят хотя бы будет время поздравить своего командира с 25-летием. Дмитрий Дозорчий – командир роты, герой Украины. Это для него уже который день рождения – не дома. “С 15-го года все дни рождения, ни одного я дома не был, это преимущественно – академия, полигоны, ООС, и уже здесь. Родители только звонят по телефону: "Будешь?" — "Нет, не буду". "Ну, ладно", там посылка", — рассказывает Дмитрий.

Пиров не планируется, все после войны. Здесь мы не празднуем, здесь каждый день мы выполняем свои боевые задачи, которые стоят перед подразделением. Не праздничное настроение, победим, и тогда будем праздновать и победу, и все наши достижения”, — говорит командир.

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