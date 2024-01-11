На южном фронте возросло количество российских артобстрелов: Гуменюк объяснила причину

Оккупанты не получают поддержки из воздуха, поскольку это очень опасное направление для использования авиации.
Российские оккупационные войска на южном фронте пытаются компенсировать обстрелами из артиллерии ограниченную возможность наносить удары с воздуха.
Об этом в комментарии "24 канала" сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, захватчики понимают, что возможно не смогут дождаться поддержки с воздуха, поскольку это очень опасное направление для использования авиации.
Гуменюк подчеркнула, что вражеские войска пытаются компенсировать артиллерией невозможность или ограниченную возможность использования воздуха, в частности FPV-дронов и любых других БПЛА, с которых враг сбрасывает разрывные боеприпасы. Поэтому количество артиллерийских обстрелов увеличилось.
"Подавляющее их большинство, конечно, на Херсонщине, но время от времени враг напоминает о себе и на противоположном берегу Днепро-Бугского лимана. Россияне совершают артиллерийские обстрелы в направлении Куцурубской и Очаковской общины", – сообщила представитель Сил обороны.
Также, по ее словам, россияне пытаются подтягивать в Херсонскую область резервы из Запорожского и Крымского направлений — разворачивают дополнительные наблюдательные посты и используют дополнительный личный состав при попытках выбить украинских бойцов с позиций.
"Это использование резерва, который держали на черный день. Оккупанты подтягивают помощь из крымского хаба, пытаясь увеличить количество техники и личного состава на левобережье Херсонской области”, – отметила Гуменюк.
За минувшие сутки бойцы в зоне ответственности Сил обороны Юга отразили 11 штурмов. С потерями оккупанты были вынуждены вернуться на свои позиции.
Напомним, российские оккупанты на левобережье Херсонщины жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.
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