На южном фронте ВСУ взяли в плен нескольких оккупантов, захватили танки и военную технику

Во время боев на юге украинские воины поразили командно-наблюдательный пункт в Снегиревке Николаевской области и понтонную переправу возле Казацкого.

В пятницу, 2 сентября, подразделения ВСУ на юге Украины взяли в плен трех российских военных. Также захвачены 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82 и много оружия с боекомплектом.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

За прошедшие сутки россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ.

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В ответ украинская авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 4 сотен артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снегиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.

В течение суток враг потерял:

106 военных;

14 танков Т-72 и Т-62;

1 гаубицу "Мста-Б";

1 авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку;

2 реактивные системы залпового огня "Ураган";

3 пушки-гаубицы 152-го калибра;

1 мобильный миномет 120 калибра;

2 беспилотных разведчика;

35 единиц автобронетехники.

Также подразделениями ВСУ было ликвидировано два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Пока на южном фронте обстановка сложная, продолжаются позиционные бои.

Напомним, ранее ВСУ в районе Дарьевки уничтожили понтонную переправу, которую пытались построить российские оккупанты.

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