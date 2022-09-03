На южном фронте ВСУ взяли в плен нескольких оккупантов, захватили танки и военную технику

Во время боев на юге украинские воины поразили командно-наблюдательный пункт в Снегиревке Николаевской области и понтонную переправу возле Казацкого.
В пятницу, 2 сентября, подразделения ВСУ на юге Украины взяли в плен трех российских военных. Также захвачены 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82 и много оружия с боекомплектом.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
За прошедшие сутки россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ.
В ответ украинская авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 4 сотен артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады в Снегиревке (Николаевщина) и понтонную переправу возле Казацкого.
В течение суток враг потерял:
- 106 военных;
- 14 танков Т-72 и Т-62;
- 1 гаубицу "Мста-Б";
- 1 авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку;
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
- 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
- 1 мобильный миномет 120 калибра;
- 2 беспилотных разведчика;
- 35 единиц автобронетехники.
Также подразделениями ВСУ было ликвидировано два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.
Пока на южном фронте обстановка сложная, продолжаются позиционные бои.
Напомним, ранее ВСУ в районе Дарьевки уничтожили понтонную переправу, которую пытались построить российские оккупанты.
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