На ЗАЭС четвертый энергоблок перевели в состояние "горячая остановка": в "Энергоатоме" сообщили о риске

Специалисты утверждают, что это грубое нарушение требований эксплуатации, ведь энергоблок должен находиться исключительно в состоянии "холодный останов".

По приказу врага на Запорожской АЭС энергоблок №4 перевели в состояние "горячая остановка", что является грубым нарушением требований эксплуатации, ведь энергоблок должен находиться исключительно в состоянии "холодной остановки".

Об этом сообщили в ГП "НАЭК "Энергоатом".

Перевод четвертого энергоблока в "горячий останов" является риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования, отсутствия должного регламентного технического обслуживания, а также ремонта.

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что, приняв решение о переводе реактора в состояние "горячего останова", враг нарушил нормы ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС.

В "Энергоатоме" отметили необходимость призвать МАГАТЭ принять меры влияния на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодный останов".

Напомним, россияне распространяют дезинформацию, что ВСУ якобы собираются штурмовать ЗАЭС.

Ранее в ГУР сообщалось, что российские захватчики планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

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