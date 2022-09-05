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На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключили последнюю линию, соединявшую станцию с энергосистемой Украины — "Энергоатом"

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На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключили последнюю линию, соединявшую станцию с энергосистемой Украины — "Энергоатом"

Фото: Энергоатом

Российские оккупанты 5 сентября снова обстреляли территорию ЗАЭС, в результате чего отключен от сети энергоблок №6, который теперь обеспечивает только потребности станции.

Из-за вызванного российскими обстрелами пожара выключилась последняя линия электропередачи, которая соединяла узел Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, разгруженный и отключенный от сети энергоблок №6.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС – ферросплавная, то есть последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины.

"Как следствие – разгруженный и отключенный от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние три дня российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. Вражеским огнем были повреждены и отключены следующие линии электропередачи:

  • 750 кВ ЗАЭС – Днепровская,
  • 330 кВ ЗАТЕС – Каховская
  • ЛЭП 330 кВ ЗАТЕС – Мелитополь.

Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения ранее.

Напомним, Зеленский объяснил почему Украина не будет останавливать Запорожскую АЭС.

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