На ЗАЭС никто из персонала с вновь прибывшими оккупантами из "Росатома" не контактирует

Однако персоналу обо всех своих действиях приходится докладывать военным.
После появления на Запорожскую АЕС людей из «Росатома» ситуация на станции не изменилась, ее контролируются украинские работники, но все должны согласовываться с оккупантами.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин в эфире телемарафона ведущих телеканалов.
Он сообщил, что изменения все же меняются, и кафиры, или работники «Росатома» не вмешиваются в работу сотрудников.
В то же время, сотрудники говорят, что двое из прибывших на АЭС из «Росатома» как раз обязаны Украине. Начинали ведь свои карьеры и проходили обучение на украинских электростанциях.
Однако с ними никто не общается. Позволяют себе реплики не называющийся руководитель военной администрации, но считающий, что захваченная АЭС является частью РФ и что тем кому это не нравятся могут идти, а на их месте приведут людей из «Росатома».