На ЗАЭС оккупанты отключили все шесть блоков и терроризируют персонал и их семьи

Оккупанты все еще держат все шесть блоков Запорожской АЭС в "холодном состоянии". В настоящее время питание ЗАЭС, а также систем безопасности осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС", – передает разведка.

По информации ГУР МО Украины, удалось сохранить поставки электроэнергии в Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Российские оккупанты и коллаборанты терроризируют персонал станции.

"Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом", — отметили в ГУР МО Украины.

В Энергодаре давят на сотрудников ЗАЭС: подробности о ситуации в городе

По состоянию на 9 октября в Энергодаре уже три дня отсутствуют свет и вода. Регулярные обстрелы мешают производить быстрые аварийно-восстановительные работы.

Российские оккупационные войска оказывают морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС.

В субботу, 8 октября, во временно оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, произошел взрыв, после чего в городе и окрестных населенных пунктах снова исчезло электричество.

Оккупанты продолжают находиться на территории атомной станции, каждый раз провоцируя новые угрозы ядерной опасности не только для Украины, но и для России и стран Европы.

Так недавно появилась информация, что кафиры заминировали два блока ЗАЭС, а также объекты инфраструктуры города.

Российские оккупационные войска оказывают морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Работников станции угрозами заставляют заключать трудовые договоры с "Росатомом".

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