На ЗАЭС остаются около 500 окупантов — Запорожская ОВА

На территории Запорожской атомной электростанции находятся около 500 российских военных и работников "Росатома".

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Около 500 российских военных и работников "Росатома" находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, каким они минировали и минируют станцию", — отметил он.



Враг устрашает мирное население и провоцирует техногенную катастрофу. В то же время областные власти и специалисты держат ситуацию на постоянном контроле. Сейчас реальной угрозы нет, так как украинские работники продолжают добросовестно выполнять свои функции на ЗАЭС, добавил Малашко.

Все структуры региона и население готовы оперативно реагировать на вероятную чрезвычайную ситуацию. Украинцев призывают быть внимательными и не реагировать на фейки.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения готовится ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС.