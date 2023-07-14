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На ЗАЭС остаются около 500 окупантов — Запорожская ОВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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На ЗАЭС остаются около 500 окупантов — Запорожская ОВА

На ЗАЭС находятся сотни окупантов / Фото: Associated Press

Враг запунивает мирное население и провоцирует техногенную катастрофу.

На территории Запорожской атомной электростанции находятся около 500 российских военных и работников "Росатома".

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Около 500 российских военных и работников "Росатома" находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, каким они минировали и минируют станцию", — отметил он.

Враг устрашает мирное население и провоцирует техногенную катастрофу. В то же время областные власти и специалисты держат ситуацию на постоянном контроле. Сейчас реальной угрозы нет, так как украинские работники продолжают добросовестно выполнять свои функции на ЗАЭС, добавил Малашко.

Все структуры региона и население готовы оперативно реагировать на вероятную чрезвычайную ситуацию. Украинцев призывают быть внимательными и не реагировать на фейки.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения готовится ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
130
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