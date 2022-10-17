На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью из-за обстрелов россиян

В понедельник, 17 октября, оккупанты в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

Об этом сообщает "НАЭК "Энергоатом".

"В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ЮАЭС", — говорится в сообщении.

"Энергоатом" в очередной раз просит международное сообщество безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению "Запорожской АЭС" под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Террор россиян на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС в начале марта, обстреливать саму станцию армия Путина начала в начале августа. Впервые в истории на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от сети.

В начале октября российский президент Владимир Путин приказал принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Согласно тексту "указа", надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.

Российские оккупанты постоянно усиливают охрану на территории ЗАЭС. На станции выросло количество постов. Известно, что с недавних пор часть Запорожской станции контролирует бандформирование главы Чечни Кадырова – СОБР "Ахмат", которое разместило свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2.

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС, которую незаконно захватили российские оккупанты, могут привести ко второй "Фукусиме".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что российские захватчики, временно контролирующие Запорожскую АЭС, продолжают давить на персонал станции. оккупанты заставляют людей подписать трудовой договор с российским "Росатомом".

Также стало известно, что 10 октября оккупанты похитили заместителя гендиректора Запорожской атомной электростанции по персоналу Валерия Мартынюка. Его содержат в неизвестном месте. Вероятно, к нему применяют присущие им методы пыток и устрашения.

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