На ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности — "Энергоатом"

На утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждение также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

"Оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки ССВЯП ЗАЭС.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", — отмечается в сообщении.

Несмотря на все, Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию уволить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", — добавили в "Энергоатоме".

Напомним, Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС.

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