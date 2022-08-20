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На ЗАЭС продлили "выходные" для украинского персонала – военная разведка

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На ЗАЭС продлили "выходные" для украинского персонала – военная разведка

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

На станцию вернули часть представителей "Росатома". Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и большое количество оружия и боеприпасов.

На Запорожской АЭС продлили выходные для украинского персонала.

Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продлили "кратковременные выходные" для украинского персонала. В отличие от предварительного распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В то же время продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей "Росатома". Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и большое количество оружия и боеприпасов.

Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль". В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте.

Напомним, оккупанты 19 августа объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции, там находился только оперативный персонал.

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