На ЗАЭС растет недовольство среди энергетиков из РФ, оккупанты создали чаты для доносов – ГУР

На временно оккупированной Запорожской АЭС российские захватчики усиливают давление на работающих на АЭС украинцев, чтобы заставить их получить паспорта РФ и подписать контракты с "Росатомом". Также растет недовольство среди российских энергетиков, завезенных на станцию.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, согласно требованиям оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами РФ и подписать контракты до 31 декабря 2023 года.

"С целью принуждения украинских специалистов оказывают психологическое давление, избирательно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска", — сообщает ГУР.

В то же время среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний по срокам командировок на оккупированную украинскую атомную электростанцию – вместо двух месяцев москва предписывает им работать по пол года и дольше, поскольку в России трудно найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.

Также российские спецслужбы пытаются посеять недоверие среди украинских работников, которые отказываются от подписания контрактов с "Росатомом" и паспортов РФ, создавая условия для анонимных доносов, в частности, из-за специально созданных телеграмм-ботов.

Напомним, в начале декабря на ЗАЭС произошел полный блэкаут – была угроза радиационной безопасности.

В Минэнерго объяснили, какими могут быть последствия в случае аварии на ЗАЭС.

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