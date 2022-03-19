На ЗАЭС восстановили поврежденную оккупантами высоковольтную линию электропередачи

Линия электропередачи работает и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС.

Ремонтникам удалось восстановить высоковольтную линию электропередачи 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, которая 16 марта была повреждена из-за обстрелов российских военных.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Ремонтники НЭК "Укрэнерго" восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, которая была повреждена оккупантами", — говорится в сообщении.

Сейчас линия электропередачи работает и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС.

Напомним, в Украине из-за вражеских действий российских оккупантов обесточено более 1400 населенных пунктов. Без электроэнергии осталось более 850 тысяч потребителей.

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