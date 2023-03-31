На захваченной территории оккупант убил 12-летнего мальчика: шокирующий рассказ российского пленного

Попавший в украинский плен российский оккупант рассказал шокирующий факт зверств его "товарищей по оружию" на захваченной территории. В частности, захватчик рассказал, что один из российских военных убил 12-летнего мальчика.

Видео рассказа оккупанта опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Я узнал, что один российский "валянок" пристрелил ребенка двенадцатилетнего в поселке. Как вы думаете, как люди (местные. – Ред.) после этого к нам относятся. Просто пристрелил 12-летнего пацана. Я не знаю, как там получилось, но факт остается фактом. Он жив, а пацана похоронили. 12 лет ребенку. Это было за 10 дней, как я в плен сдался", – сказал россиянин.