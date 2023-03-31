На захваченной территории оккупант убил 12-летнего мальчика: шокирующий рассказ российского пленного

Россиянин заявил о казни малолетнего ребенка на оккупированной территории другим захватчиком.
Попавший в украинский плен российский оккупант рассказал шокирующий факт зверств его "товарищей по оружию" на захваченной территории. В частности, захватчик рассказал, что один из российских военных убил 12-летнего мальчика.
Видео рассказа оккупанта опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
"Я узнал, что один российский "валянок" пристрелил ребенка двенадцатилетнего в поселке. Как вы думаете, как люди (местные. – Ред.) после этого к нам относятся. Просто пристрелил 12-летнего пацана. Я не знаю, как там получилось, но факт остается фактом. Он жив, а пацана похоронили. 12 лет ребенку. Это было за 10 дней, как я в плен сдался", – сказал россиянин.
Напомним, комиссия ООН подтвердила массовые убийства мирных людей российскими оккупантами.
По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 8006 мирных украинцев, в том числе 487 детей. Ранены 13287 жителей, из них 954 — дети.
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