На захваченных оккупантами территориях действует женское движение "Злая мавка": что о нем известно

Женщины показывают россиянам, что им здесь не рады.

На временно захваченных россиянами территориях действует женское движение сопротивления "Злая мавка". Участницы движения напоминают оккупантам, что им здесь не рады.

Об этом пишет издание DW.

Как стало известно, движение сопротивления основали три подруги из оккупированного россиянами Мелитополя. Эта идея возникла "во время посиделок на кухне".

"Приближалось время к восьмому марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от окупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать им, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим, а именно — возвращение Украины ", – отмечает женщина.

Само же движение сопротивления избрало для себя образ "молвок". Одна из трех подруг – художница. Она взялась за создание открыток с изображением девушки, бьющей букетом российского оккупанта, с надписью "Не хочу цветов, хочу мою Украину"

В то время как другие участники движения работали над чат-ботом в Телеграмме. С его помощью все желающие жители временно захваченных территорий могли получить листовки в цифровом виде, распечатывать их и распространять в своем городе.

Напомним, что ВСУ филигранно уничтожили скопление россиян на Бахмутском направлении.

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