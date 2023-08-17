На захваченных территориях россияне ищут подростков без паспортов РФ и угрожают родителям — ЦНС

Оккупанты недовольны низкими темпами паспортизации на захваченных после 24 февраля 2022 года территориях Луганщины и требуют у гауляйтеров решить эту проблему.

Россияне готовятся отправить на захваченные территории своих "наблюдателей", которые будут ходить по домам и заставлять подростков брать паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, перед главным коллаборантом региона Леонидом Пасечником была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября. Для этого в регион даже прибыли "наблюдатели" из Москвы, которые собираются внедрить в регионе "ряд мер" и проверить их выполнение.

В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без российского паспорта. Для этого будут привлекать тех же "наблюдателей" из РФ, которых называют "волонтерами" из кремлевских молодежных движений. Они будут ходить прямо по домам украинцев.

Детей пытаются подкупить и предлагают за получение паспорта РФ бесплатный отдых, а их родителям угрожают забрать социальные выплаты или не допустить детей к обучению.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт России.

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