На Закарпатье депутат во время заседания взорвал гранаты: видео взрыва

Подрывник остался жив.
В пятницу, 15 декабря, в Закарпатье на сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты. Более 20 человек травмированы.
В Сети появилось видео момента взрыва.
Ранее в МВД сообщили, что в результате инцидента погиб депутат, взорвавший гранаты. Впрочем, правоохранители заявляют, что медики проводят реанимационные мероприятия.
На месте инцидента работают правоохранители, детали происшествия устанавливают.
Как сообщалось, в Закарпатье заживо сгорело три человека, среди которых два ребенка. Причиной стало неосторожное обращение с печью.
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