На Закарпатье депутат во время заседания взорвал гранаты: видео взрыва

В пятницу, 15 декабря, в Закарпатье на сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты. Более 20 человек травмированы.

В Сети появилось видео момента взрыва.

Ранее в МВД сообщили, что в результате инцидента погиб депутат, взорвавший гранаты. Впрочем, правоохранители заявляют, что медики проводят реанимационные мероприятия.

Взрыв гранат во время сессии на Закарпатье

На месте инцидента работают правоохранители, детали происшествия устанавливают.

Как сообщалось, в Закарпатье заживо сгорело три человека, среди которых два ребенка. Причиной стало неосторожное обращение с печью.

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