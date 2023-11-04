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На Закарпатье хотят отменить все праздники из-за трагедии в 128-й бригаде

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Закарпатье хотят отменить все праздники из-за трагедии в 128-й бригаде

Жителям Закарпатья советуют посетить храмы, помолиться за павших защитников / Фото: pixabay.com

В связи с гибелью воинов 128 огшбр земляков просят воздержаться от развлечений.

На Закарпатье хотят отменить все праздники из-за трагедии в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Прошу всех земляков, громады, предпринимателей в общепитах воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д. Советую посетить храмы, помолиться за наших защитников", — написал Микита.

Подробности трагедии власть обещает обнародовать позже.

"После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение об увековечении павших воинов, - добавил глава Закарпатской ОГА .

Напомним, 4 ноября россияне убили ракетой по Запорожской области : есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
2840
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