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На Закарпатье производят пластины, спасающие конечности и внешность военным

Автор
Светлана ДенищукСветлана Денищук
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На Закарпатье производят пластины, спасающие конечности и внешность военным

Пластины, спасающие конечности военным

На Закарпатье инженер организовал производство имплантов. Мужчина бесплатно отдает раненым бойцам пластины стоимостью около 30 тысяч гривен.

Ужгородец Олег Гудаш производит для раненых бойцов пластины, которые устраняют дефекты после травм и помогают предотвратить осложнения.

Детальнее об имплантатах, спасающих конечности – в сюжете ТСН.

В первые месяцы полномасштабного вторжения закарпатское предприятие работало беспрерывно, отправляя сотни изделий в день. А когда ресурсов не хватило – владелец привлек конкурентов, раскрыв им секреты собственного производства.

30-летний Александр подорвался на вражеской мине недалеко от Донецка и уже полгода прикован к постели. Чтобы спасти жизнь – военному удалили полчерепа. Теперь титановая пластина должна устранить дефект и уберечь от так называемого симптома трепанированного черепа, развития судорожных приступов и других проблем. Из-за войны такие операции у раненых стали регулярными, говорят хирурги.

Предприятие по производству имплантов организовал в Ужгороде инженер Олег Гудаш. Он бесплатно отдает раненым бойцам пластины стоимостью около 30 тысяч гривен. Моделируют их на 3D-принтере индивидуально под каждого пациента, повторяя все изгибы черепа.

Секретную методику открыл конкурентам ради бойцов: неожиданное производство в Закарпатье

Секретную методику открыл конкурентам ради бойцов: неожиданное производство в Закарпатье

Когда началась полномасштабная война – на предприятии решили производить и крайне необходимые на фронте аппараты внешней фиксации. Такие фиксаторы, говорит Олег Гудаш, отправляли тысячами, но и этого было мало. Он привлек другие фирмы, раскрыв им тайны своего производства. За последний год отправили медикам продукции более чем на 30 миллионов гривен. Часть денег возместили благотворители и государство. Однако мужчина уверяет: делал бы это и без компенсаций, потому что как и другие больше всего мечтает об окончании войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению.

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Дата публикации
Просмотры
765
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