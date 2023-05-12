На Закарпатье производят пластины, спасающие конечности и внешность военным

Ужгородец Олег Гудаш производит для раненых бойцов пластины, которые устраняют дефекты после травм и помогают предотвратить осложнения.

Детальнее об имплантатах, спасающих конечности – в сюжете ТСН.

В первые месяцы полномасштабного вторжения закарпатское предприятие работало беспрерывно, отправляя сотни изделий в день. А когда ресурсов не хватило – владелец привлек конкурентов, раскрыв им секреты собственного производства.

30-летний Александр подорвался на вражеской мине недалеко от Донецка и уже полгода прикован к постели. Чтобы спасти жизнь – военному удалили полчерепа. Теперь титановая пластина должна устранить дефект и уберечь от так называемого симптома трепанированного черепа, развития судорожных приступов и других проблем. Из-за войны такие операции у раненых стали регулярными, говорят хирурги.

Предприятие по производству имплантов организовал в Ужгороде инженер Олег Гудаш. Он бесплатно отдает раненым бойцам пластины стоимостью около 30 тысяч гривен. Моделируют их на 3D-принтере индивидуально под каждого пациента, повторяя все изгибы черепа.

Секретную методику открыл конкурентам ради бойцов: неожиданное производство в Закарпатье

Когда началась полномасштабная война – на предприятии решили производить и крайне необходимые на фронте аппараты внешней фиксации. Такие фиксаторы, говорит Олег Гудаш, отправляли тысячами, но и этого было мало. Он привлек другие фирмы, раскрыв им тайны своего производства. За последний год отправили медикам продукции более чем на 30 миллионов гривен. Часть денег возместили благотворители и государство. Однако мужчина уверяет: делал бы это и без компенсаций, потому что как и другие больше всего мечтает об окончании войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению.