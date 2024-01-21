На Закарпатье водитель воинской части продавал повестки — как его наказали

На Закарпатье водитель-электрик воинской части продавал бланки повесток. Береговский районный суд признал его виновным в злоупотреблении служебным влиянием и получении неправомерной выгоды и обязал уплатить 85 тыс. грн штрафа.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, обвиняемый в марте 2023 года предложил знакомому купить у него бланки повесток с незаполненными полями, но с печатью и подписью. Таким образом, покупатели самостоятельно могли вписывать свои личные данные. Это позволяло военнообязанным уклоняться от призыва до двух месяцев.

"Сначала, 29 марта 2023 года, Денис З. предложил знакомому приобрести два бланка повесток за 3 тыс. грн с подписью руководителя и печатью. Мужчина, получивший предложение, обратился к правоохранителям. На следующий день обвиняемый таки передал повестки. Во второй раз Денис З. предложил тому же знакомому купить еще три бланка за 8,5 тыс. грн. Впоследствии, 23 мая, он сказал, что стоимость услуги растет. Денис З. получил 26 тыс. грн и 1,2 тыс. долларов за девять бланков", – говорится в материалах дела.

Всего с 30 марта по 3 июня 2023 года обвиняемый продал 14 повесток за почти 81,4 тыс. грн.

В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился уплатить 85 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Сумах мужчина получил повестку и почти полтора года избегал мобилизации: что он придумал.

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