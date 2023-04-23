На Закарпатье задержали 11 уклоняющихся, собиравшихся в ЕС

По всем задержанным составили адним протоколы, а дела направили в суд.
В Закарпатье пограничники задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба..
Отмечается, что жителей Одесской области задержали в пункте "Большая Бойгань". За помощью они обратились к мужчине из Венгрии, который должен был их переправить.
Другого жителя Закарпатья задержали пограничники отдела "Лужанка". Тот хотел незаконно уехать в Венгрию.
А вот у украинско-румынской границы задержали семерых уклонян. Нарушителями оказались жители Киева, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.
В отношении всех задержанных составили адним протоколы, а дела направили в суд.
Ранее двое военнообязанных мужчин в возрасте 20 и 21 лет пытались пересечь границу Украины по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за подростков 13 и 15 лет.
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