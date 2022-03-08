На Закарпатье задержали 12 мужчин, которые бежали в Венгрию от военной службы

Водителя ждет уголовное производство.

Пограничники на Береговщине задержали 12 мужчин призывного возраста (18-60 лет) из разных регионов Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.

«Сегодня наши пограничники в зоне ответственности ВВС «Дьяково» на Береговщине задержали 12 мужчин призывного возраста (18-60 лет) из разных регионов Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу с целью уклонения от прохождения военной службы», — отметил он.

Теперь все нарушители получили повестки, их мобилизуют и направят в боевые части.

А водителю вручено уголовное производство по ст. 332 УКУ.

А в понедельник, 7 марта, была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины.