На Закарпатье задержан таможенник, получивший 10 тыс. долларов взятки за вывоз денег с Украины

На Закарпатье задержан таможенник, получивший 10 тыс. долларов взятки за вывоз денег с Украины

В Закарпатской области правоохранители задержали таможенника.

Подозреваемый потребовал 10 тыс. долларов за вывоз из Украины крупной суммы валюты.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Подозреваемый был задержан 28 мая. Инспектор одного из пунктов пропуска Закарпатской таможни получил 10 тыс. долларов за беспрепятственную перевозку через государственную границу Украины налички в иностранной валюте без документального подтверждения ее происхождения.

Против таможенника открыли производство по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР уточнили, что таможенник требовал деньги за вывоз из Украины 200 тыс. долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, на таможенном посту "Лужанка" на украинско-венгерской границе закарпатские таможенники предотвратили попытку вывоза более одного миллиона гривен в Евросоюз.

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