На запад — от войны: расписание движения дополнительных эвакуационных поездов на 23 марта

На запад — от войны: расписание движения дополнительных эвакуационных поездов на 23 марта

Поезда будут следовать во Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

На среду, 23 марта, "Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика, опубликовав соответствующий график.

Дополнительные эвакуационные рейсы поездов на 23 марта

Киев, вокзал Дарница:

8:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков :

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 — №209/210 Харьков — Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №279/278 Краматорск – Львов;

16:00 — №285/284 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

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Полный актуальный график поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.

Отметим, что эвакуация поездами для пассажиров бесплатна. Приоритет при посадке — детям, женщинам, старикам, людям с инвалидностью.

Напомним, накануне мэр Борисполя Владимир Борисенко рекомендовал жителям уехать из города.

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