На Западе перепутали возможности армий РФ и Украины: американский генерал о преимуществах ВСУ

Российская армия, которую назвали второй в мире, оказалась не такой уж мощной.

Об этом заявил экс-командир Национальной гвардии Калифорнии, генерал Дэвид Болдуин, передает "Укринформ".

По его словам, уязвимость российской армии была очевидна не только сейчас, а еще в 2014 году.

"Из двух армий, украинской и российской, на Западе считали, что одна из них очень хорошо оснащена, очень хорошо подготовлена, очень мощная. Они считали, что другая армия была слишком новой, слишком неподготовленной. Они перепутали эти армии", — говорит генерал. .

Болдуин подчеркнул, что украинская армия "показывает чрезвычайные результаты и очень умело воюет".

"Это стало результатом большой работы, которую проделали украинские лидеры за последние десять лет", — подытожил он.

За год полномасштабного вторжения Болдуина больше всего поразила оборона Киева, освобождение Бучи, Гостомеля: "Эти события показали не только, насколько мощна украинская армия, но и большую волю украинского народа к свободе".

Также он привел еще несколько примеров профессионализма украинской армии.

"Чрезвычайное свойство украинской армии – это внедрять инновации, подстраиваться, подстраивать новые тактики чрезвычайно быстро и быстро их внедрять на поле боя. Еще одна выдающаяся вещь – это способность Украины очень хорошо приспосабливаться и управлять своими войсками на поле боя. А также децентрализация инициативы идет не только сверху, но и снизу на уровне сержантов и солдат. Эти два аспекта четко показывают, что Украина – чрезвычайно сильная", – подытожил генерал Дэвид Болдуин.

Отметим, что Дэвид Болдуин – известный поклонник Украины. Он призвал Запад скорейшее отправить истребители нашему государству еще в июне прошлого года.

Ранее американский генерал в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что война в Украине может завершиться еще до конца 2023 года разгромом России. Также он назвал шаги, которые для этого нужно.

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