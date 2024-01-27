На Западе пишут о новом мощном наступлении России: в ОП оценили угрозу

Подоляк считает, что сейчас Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию.

Советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикации в западных СМИ, что якобы РФ готовит новое масштабное наступление на всю территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк призвал спокойно воспринимать публикации такого типа и опираться на заявления Генерального штаба.

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"Там активно это комментируют, говорят о том, что все контролируется, в том числе количество вооруженных сил России, которые находятся на оккупированной территории. Все, что они концентрируют, все подводимые резервы — все это мониторит и Главное управление разведки, и непосредственно Генеральный штаб. Они это понимают и видят", – заверил советник руководитель ОП.

По его мнению, по состоянию на сегодняшний день российская армия – совсем другая, чем в феврале 2022 года, когда оккупанты пошли в атаку на всех фронтах.

"В 2022 году россияне что-то сконцентрировали, пошли и так далее. Но сегодня российская армия – это несколько другая армия, они воюют количеством. Да, у них есть соответствующее неплохое оружие, которое они используют. Есть старое оружие, но есть новейшие образцы и это уже вопрос к санкциям, почему в конце 2023 они могли спокойно изготовить "Искандеры" или "Калибры" и так далее", — говорит Подоляк.

Он считает, что сейчас Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию.

"Они сегодня активно пытаются проводить наступательные операции на Донецком направлении. Мы видим там по 60 – 80 боеприкосновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять", – добавил он.

Подоляк подчеркнул, что нельзя количественно воевать против количественно построенной армии, которой является армия РФ. Поэтому для уничтожения резервов России Украине нужны дальнобойные ракеты.

Напомним, издание Financial Times пишет, что новое масштабное наступление на Украину оккупанты планируют уже летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее ISW назвал даты "нового наступления РФ". Якобы он должен состояться "приблизительно между 12 января и 2 февраля".

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