На Западе рассматривают завершение войны в Украине — в Bloomberg предоставили подробности

Западные партнеры Украины рассматривают завершение войны путем переговоров в 2025 году. Но решение о переговорах должно приниматься только в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Со ссылкой на собственные источники в издании отмечают, что часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончиться война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, что украинские воины вынуждены будут преждевременно прекратить огонь.

Bloomberg отмечает, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 г. начали тщательно рассматривать завершение войны между Украиной и РФ с помощью переговоров.

Но в то же время, западные чиновники дали понять, что решения о переговорах будет принимать Киев и давления на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе нет.

Издание пишет, что из-за отсутствия прорывов на поле боя и приближения зимы некоторые официальные лица начали изучать возможность "выхода из тупика".

Журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны решить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и в то же время не вовлечь страны Запада в конфликт.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне рассказал, что у украинских властей нет плана по замораживанию конфликта, прекращению огня или передаче России территорий.

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