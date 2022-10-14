На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай применения Путиным ядерного оружия – The Guardian

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы по предотвращению паники и хаоса в случае применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщил инсайдер изданию The Guardian.

По словам чиновника, Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержке населения, напуганного ядерной эскалацией.

Инсайдер не назвал, о каких именно мерах идет речь, однако подчеркнул, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

Также он заявил, что ядерные угрозы кремлевского диктатора являются "крайне безответственными", и применение такого вида оружия "нарушит существовавшее с 1945 года табу" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Как мир отреагирует на ядерный удар России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США. Россия в таком случае будет уничтожена, и это будет иметь негативные последствия для самого Путина.