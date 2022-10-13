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На западе Украины работает ПВО: куда летят российские ракеты

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На западе Украины работает ПВО: куда летят российские ракеты

Фото: Associated Press

На всей территории Украины кроме Крыма звучит воздушная тревога.

Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает о работе противовоздушной обороны в западных областях.

Об этом мэр Каменец-Подольского написал в телеграмм канале.

Поситко добавил, что несколько ракет, которые замечены в западных регионах, постоянно меняют траекторию над западными областями. Он объяснил, что делается это для отслеживания систем ПВО.

В свою очередь глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк проинформировал о полете вражеской ракеты над Буковиной.

"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Берегите себя!", — написал он.

По состоянию на сейчас ряд телеграмм-каналов пишут о полете ракет в следующих областях:

  • над Могилев-Подольским в Винницкой области.
  • в Тернопольской.
  • Ивано-Франковский.
  • Ровенской.
  • Волынский
  • Черновицкой.
  • а также вблизи Львова.

ПВО работает по вражеским ракетам в Черновицкой, Киевской и Винницкой областях.

Напомним, по состоянию на 16.35 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. Сразу тревога была объявлена в южных регионах, но довольно быстро распространилась по всей территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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