На западе Украины работает ПВО: куда летят российские ракеты

На всей территории Украины кроме Крыма звучит воздушная тревога.
Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает о работе противовоздушной обороны в западных областях.
Об этом мэр Каменец-Подольского написал в телеграмм канале.
Поситко добавил, что несколько ракет, которые замечены в западных регионах, постоянно меняют траекторию над западными областями. Он объяснил, что делается это для отслеживания систем ПВО.
В свою очередь глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк проинформировал о полете вражеской ракеты над Буковиной.
"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Берегите себя!", — написал он.
По состоянию на сейчас ряд телеграмм-каналов пишут о полете ракет в следующих областях:
- над Могилев-Подольским в Винницкой области.
- в Тернопольской.
- Ивано-Франковский.
- Ровенской.
- Волынский
- Черновицкой.
- а также вблизи Львова.
ПВО работает по вражеским ракетам в Черновицкой, Киевской и Винницкой областях.
Напомним, по состоянию на 16.35 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. Сразу тревога была объявлена в южных регионах, но довольно быстро распространилась по всей территории Украины.
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