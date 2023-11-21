На Западе уже подготовили более 100 тысяч военнослужащих ВСУ: подробности

К организационным мерам подготовки личного состава ВС Украины за границей привлечена коалиция из 32 государств-партнеров.

Интенсивную подготовку в учебно-тренировочных центрах более 30 стран-партнеров по состоянию на 21 ноября 2023 завершили более 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Александр Кириленко, менее чем за два года подготовлено более 100 тысяч военнослужащих ВСУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Это было бы невозможно без поддержки и помощи стран-партнеров. Благодаря совместным усилиям была создана эффективная система подготовки военнослужащих ВСУ, существенно поддерживающая и наращивающая способности всех составляющих сил обороны в отпоре вооруженной агрессии РФ. Мы благодарны за эту поддержку", — сказал он. .

Начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран отметил, что к организационным мерам подготовки личного состава ВС Украины за рубежом привлечена коалиция из 32 государств-партнеров, организационно входящих в состав двух военных вспомогательных миссий Украины: Группы содействие безопасности Украины (SAG-U) и Миссии ЕС по военной помощи в Украине (EUMAM).

Четыре базовых приоритета системы подготовки

По словам Тарана, нынешняя система подготовки сосредоточена на четырех базовых приоритетах:

1) базовая общевойсковая подготовка новонабранных рекрутов, то есть людей из гражданской жизни, из которых в относительно короткий срок – 35 дней – нужно сделать полноценных стрелков пехотных подразделений;

2) профессиональная подготовка – прежде всего на иностранные образцы вооружений и военной техники, а также специалистов дефицитных специальностей (боевых медиков, саперов, снайперов, операторов противотанковых комплексов и т.п.);

3) подготовка современных командиров-лидеров, особенно младшего звена – командиров отделений, взводов, рот, а также инструкторов-тактиков, формирующих базу инструкторского состава для распространения передовых методик по подготовке непосредственно на полигонах Украины;

4) коллективная подготовка подразделений разных уровней и штабов для эффективного управления ими, прежде всего для ведения наступления и штурмовых действий.

Напомним, в Украине стартовал проект рекрутинга в армию. Как это работает, что будет с призывом и ТЦК читайте в материале.

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