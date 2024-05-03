На Западе встревожили прогнозом по дальнейшей поставке оружия из США — статья NYT

В апреле США, Британия и еще ряд стран объявили о новых крупных пакетах оружия для Украины.

После одобрения новой программы американской военной помощи, Украина уже получила несколько срочных поставок оружия, но со следующими партиями могут возникнуть задержки.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в минувшее воскресенье Украина получила партию противотанковых средств, ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вторая партия прибыла в понедельник. А во вторник в Польшу из Испании прибыла новая поставка ракет-перехватчиков в системы Patriot. В скором времени они будут на украинском фронте, сказал высокопоставленный испанский чиновник.

"Могут пройти месяцы"

Однако и дальше выдерживать такой темп, США и другим союзникам по НАТО будет сложно, отмечает автор публикации. "Вооружение, обещанное Соединенными Штатами, Великобританией и Германией — все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель — могут занять месяцы, прежде чем поступит достаточно значительное количество, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя", — пишет NYT со ссылкой на слова западных должностных лиц.

Потрясающие термины

Высокопоставленные чиновники США и других стран Запада согласились, что артиллерия, средства противовоздушной обороны и другие боеприпасы являются самыми неотложными потребностями Украины. Они также относятся к оружию, которое можно доставить быстрее всего.

Боевые машины, лодки, сложные пушки, ракетные установки и системы противовоздушной обороны намного сложнее и занимают больше времени для перемещения — отчасти потому, что их размеры часто требуют доставлять их по морю и поездам под сильной охраной.

Один американский чиновник сказал, что большая часть крупного оружия, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже некоторые боеприпасы, скорее всего, будут доставлены до конца лета или даже позже.

"Не истощить подразделения НАТО"

Чиновник США отметил, что нужно время, чтобы разобраться, какие предметы можно передать Украине, не истощая подразделения НАТО, которые должны быть боеспособными, например, использующие боевые машины пехоты Bradley и броневики Humvee. Другое оружие, например артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в которых крайне нуждается Украина, является дефицитом во всем мире.

Кроме того, украинские войска нуждаются в обучении пользованию определенным оружием, прежде чем его можно будет передать. К примеру, это касается третьей системы Patriot, о передаче которой сообщила Германия еще в середине апреля.

Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Его поставка может совпасть с поставкой другой обширной системы вооружений, которую Украина давно требовала: истребителей F-16.

Напомним, после того, как США возобновили военную помощь Украине, возникает вопрос, насколько быстро обещанное оружие предоставит Украине и какая доля из выделенного 61 миллиарда долларов на помощь фактически осядет в самих Соединенных Штатах Америки.

Предыдущий опыт свидетельствует, что если рассматривать сроки от момента оглашения решения и до момента фактического появления этого вооружения в ВСУ в течение 2022-2023 годов, то результаты оказались неожиданными, и не стоит говорить о "несколько суток или даже часов", пишет Defense Express со ссылкой на данные западного аналитического центра CSIS Подробности – по ссылке.

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