На Западе заговорили, что настало время для "мирных" переговоров между Украиной и РФ

Словакия заявила, что война в Украине вошла в "замороженную фазу".

Словакия, отказавшаяся оказывать Украине военную помощь, заявила, что настало время для "мирных" переговоров в войне в Украине.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время совместной со своим австрийским коллегой пресс-конференции в среду в Вене, передает Укринформ.

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"Словацкая Республика рассматривает российскую агрессию как нарушение международного права, и мы готовы помогать Украине, потому что все хотят мира, все хотят демократии для Украины и мы все хотим, чтобы Украина и ее территория не испытывали потрясений", — сказал министр.

По его мнению, ситуация на фронте стала статической, война зашла в фазу "заморозки", поэтому пришло время для "мирного" решения.

"Мирное решение всегда сложно. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами. Сейчас мы видим, что конфликт в Украине продолжается уже более 600 дней и не приводит ни к каким результатам", — пояснил Бланар.

Он добавил, что нынешняя позиция Словакии – это прекращение огня в Украине.

"Мы признаем, что военного решения не существует, и нам нужно давление для мирных переговоров, и мы поддерживаем все мирные переговоры… Я еще раз повторяю, что мы выступаем за мирные переговоры. Прекращение огня – это, конечно, наша позиция, позиция Словацкой Республики", - подчеркнул он.

Напомним, 22 ноября во время выступления на виртуальном саммите G20 Путин сделал циничное заявление о "мирных" переговорах с Украиной.

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